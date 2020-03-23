桃園有長照機構爆出有護理人員確診新冠肺炎，台北市副市長黃珊珊23日表示，將嚴格執行探視，擬限制1周1次、採預約實名制，在戶外通風處並禁止飲食。

有長照機構護理師被檢出確診新冠肺炎，黃珊珊表示，今天早上有和副市長蔡炳坤、社會局討論，研擬嚴格執行探視，探視方式限制1周1次，希望有戶外空間，並採取預約制，最好是視訊探望老人家。

黃珊珊說，如果非得要探視，就是要在戶外通風處，預約實名制，盡量不要飲食，因為還是避不了人情，希望兼顧倫理和防疫，要先預約、採實名制，近距離接觸盡量避免。

(中時 )