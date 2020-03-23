長照機構探視 北市擬限制1周1次預約實名制 17:012020/03/23 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊23日說明北市防疫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園有長照機構爆出有護理人員確診新冠肺炎，台北市副市長黃珊珊23日表示，將嚴格執行探視，擬限制1周1次、採預約實名制，在戶外通風處並禁止飲食。 有長照機構護理師被檢出確診新冠肺炎，黃珊珊表示，今天早上有和副市長蔡炳坤、社會局討論，研擬嚴格執行探視，探視方式限制1周1次，希望有戶外空間，並採取預約制，最好是視訊探望老人家。 黃珊珊說，如果非得要探視，就是要在戶外通風處，預約實名制，盡量不要飲食，因為還是避不了人情，希望兼顧倫理和防疫，要先預約、採實名制，近距離接觸盡量避免。 (中時 ) #預約 #長照 #黃珊珊 #戶外 #機構 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北關閉室內場館 黃珊珊不認同 13:132020/03/19 生活 內政部修法 要求既有長照機構改善消防設備 15:492020/03/19 政治 北市推「居家檢疫者家人」住滿14天旅館補助7千元 16:432020/03/19 生活 立委劉建國為長者發聲 爭取褒忠鄉樂活長照館經費 18:322020/03/19 生活 開第一槍 長照機構禁止探視 04:102020/03/20 地方新聞 侯友宜喊關門 黃珊珊不認同 04:102020/03/20 地方新聞 新增16例 首度出現長照機構護理人員染疫全隔離 17:322020/03/22 生活 案156長照機構 桃園衛生局安置、加強消毒 17:582020/03/22 生活 長照護理員確診 鄭文燦：工作人員全面TOCC調查 10:412020/03/23 生活 長照機構應分艙分流！黃偉哲建議中央補助 12:052020/03/23 政治 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 周一轉涼 驟降10度！氣象局：2地區有雨 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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