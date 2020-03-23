全球商用置物設備廠益張(8342)108年度合併營業收入淨額為12.7億元，較107年同期下滑12%，但合併毛利率19.8%，較107年17.6%提升2.2%。全年歸屬於母公司業主淨利1.02億元，年減少10%，每股盈餘3.05元，較107年新台幣3.43元減少0.38元。董事會決議通過配發每股3.5元現金股利，其中，包括盈餘配發每股2元，另以資本公積配發1.5元，以今日收盤價41.5元計算，現金殖利率8.43%。

益張指出，公司所有生產基地都位處於台灣，供應鏈亦集中在台灣，在中美貿易戰以及新型冠狀病毒疫情議題上，都是處於有利競爭條件的位置，因此經過長期的洽商，今年將有美國區域目標客戶的置物架系列轉單效應，以益張公司擅長在效能提升及大量生產成本管控經驗下，預期此項目毛利率將朝公司平均數靠攏，再搭配商用設備類產品維持穩定成長狀態下，對於今年回復到營運成長趨勢，將是可以樂觀期待的。

益張指出，公司係採行穩健階段性營收成長策略，在維持獲利基礎後，才會進行下一階段營運規模擴張。在歷經近三年的產品結構、客戶結構調整，及自動化生產效能提升，公司已經作好下一階段營運成長的準備，因此今年將是重新回到營運成長趨勢的一年。再搭配外部中美貿易戰以及新型冠狀病毒疫情外部情勢，公司位處於有利的影響，今年將有望在營收成長及獲利成長上有所斬獲。

(時報資訊)