強化存單利率對市場的引導效果，央行今宣布調整定存單（NCD）發行頻率！其中7天期存單由每周發行改為每日發行；14天期存單，由每2周發行改為停止發行；而91天期和182天期存單，由每日發行改為每2周發行。28天期存單發行頻率不變，仍為每日發行，主要是該天期利率已成為相近天期貨幣市場利率的重要指標，因此維持每日發行。

央行表示，該次調整由4月起開始，主要考量銀行資金調度周期之操作實務，並強化央行存單利率對市場利率的引導效果。央行強調，此次調整為操作技術面調整，和央行貨幣政策立場無關。

其中，7天期存單改為每日發行，有助提升銀行每日調度短期資金強性，維持極短期貨幣市場利率的穩定。而停止發行14天期存單，係因配合7天期存單每天發行。

最後是91和182天期存單由每日改成每2周，央行表示，91和182天期存單利率係銀行存、放款利率訂價的重要參考指標，由於存單期限長，因此將發行頻率由每日調整為每2周發行。

(時報資訊)