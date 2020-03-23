遠百(2903)遠東百貨竹北新世紀購物中心新建工程於今天(3月23日)舉行上樑，遠東竹北新世紀購物中心商場將採複合式經營，結合百貨、超市、餐飲、休閒等多功能設計，為一座大型的、多功能的購物休閒商場。

遠東竹北新世紀購物中心基地面積約6100坪，總樓地板面積約4.3萬坪，於106年6月22日動土，是一棟地上10層、地下4層，具客家山城圓樓特色的綠建築，並規畫有全台最美的空中花園，商場採複合式經營，結合百貨、超市、餐飲、休閒等多功能設計，並在1樓保留相當的建築面積做為公益空間，獨立進出供當地里民使用。

遠百表示，遠東竹北新世紀購物中心身為新竹縣首座百貨商場，縣府希望藉由BOT模式引進民間資金，活絡當地產業並帶動商機，同時為政府創造稅收，締造民間、政府、企業三贏，惟原預訂在109年啟用的停車場，因興建期間歷經缺工、天候等問題影響施作，在極盡全力趕工下，現又面臨新冠肺炎疫情蔓延，工程期程及設備廠商皆受到衝擊且影響層面日益擴大，但遠百仍將盡全力排除困難，協調上下游廠商讓工程順利進行；看好此區域的消費潛力，希望透過在地展店，為桃竹苗居民提供一座大型的、多功能的購物休閒商場。

(時報資訊)