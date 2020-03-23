清明祭祖，皇穹陵進入室內要戴口罩。（皇穹陵提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，為防範群聚造成感染，南投市、竹山鎮的納骨堂，清明節前都不開放民眾進入；名間鄉皇穹陵紀念花園，清明及法會期間，必須戴口罩才能進入室內，並且停止供應平安齋及咖啡廳服務。

南投市長宋懷琳表示，為防範肺炎疫情擴大，避免群聚感染，民眾至納骨堂祭祖，建議民眾提前掃墓，避免擁擠人潮並且配載口罩，如有發燒或身體不適的症狀，則不宜祭祖，應立即就醫並在家休息。

由於南投市永豐及中興納骨堂屬於密閉式空間，為維護民眾健康，永豐納骨堂（舊堂及祐寧堂）及中興納骨堂（懷仁堂、懷恩堂及懷德堂）即日起至4月5日，不開放民眾進入塔內祭拜，請民眾在門外呼請祭拜。

竹山鎮長陳東睦表示，為降低群聚感染風險，從3月28日起至4月4日，暫停開放納骨堂（懷親堂、懷恩堂及崇恩堂）讓民眾入內祭拜，於納骨堂前戶外廣場搭設棚架，並備妥圓桌，供民眾祭祖使用；但考量風俗民情，民眾先人骨骸（灰）進堂安置，則不受限制。

(中時 )