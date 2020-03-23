新冠肺炎全球大爆發，香港特首林鄭月娥23日宣布香港將加強防疫，自週三（25日）凌晨開始，非香港居民不准入境。此外台灣、澳門入境人士，需強制居家隔離14天。

香港經濟日報報導，林鄭月娥23日下午出席記者會，宣布重大防疫措施。第一，為進一步防止輸入個案，25日凌晨開始，非香港居民不准入境，為期14天。其他從大陸、澳門及台灣入境的非香港居民，若過去14天曾到訪海外國家者亦不准入境。

此外，香港機場停止一切轉機服務14天。至於從澳門及台灣入境人士（包括香港居民），必須如大陸入境人士的規定，強制居家隔離14天。

第二，及早識別無病徵人士，從英國和其他歐洲國家，以及美國入境的人士，需要進行病毒測試，將獲派樣本瓶供自行採集深喉唾液樣用，翌日交回衛生署。第三，嚴格打擊違反家居檢疫令人士，政府將設舉報熱線。

第四，進一步減少社交接觸。將通過修訂法律，要求香港逾8,600家餐廳，暫時停止售賣及供應酒類飲品。同時與酒樓及餐飲業界商討減少聚會，如婚宴及慶祝活動。若成效低微，政府亦將考慮進一步立法管控酒樓及餐廳的營運模式，如限制營業時間及座位數目。同時，政府要求私人會所必須立刻停止康樂體育設施、更衣室及兒童遊戲設施。

(工商 )