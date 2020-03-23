年僅11個月大的女嬰，去年4月竟被23歲父親，徒手重拳狠槌頭部和胸部，8公斤的小小身軀哪承受得住，經送醫後回天乏術，桃園地檢署23日偵結，將林男依家暴殺人罪嫌起訴。

桃園市楊梅區這名23歲林姓男子，當時因11個月大女兒哭鬧，一時情緒失控，徒手狠槌女兒頭部、胸部，小小身軀無法承受重擊力道，當下沒了呼吸心跳，當妻子發現後將女嬰送醫，經搶救還是宣告不治。

檢警調查發現，女嬰頭、胸部多處外傷及顱內骨折等重傷，原先以為是20歲莊姓母親疏於照顧，導致女兒從床上滾落，造成頭部重創，經法醫相驗後發現，女嬰有顱內骨折、出血，另外包括心臟、肝臟有挫裂傷等多重器官損傷、出血性休克死亡，林男在偵訊時，坦承自己打死女兒。

林男聲稱，案發前一天，因家裡開銷和父親有爭執，在為錢煩惱時，一旁還有女嬰哭聲，當下情緒失控，才會痛下「重手」。檢方查出，林男打女嬰的過程，全被當時在場的4歲大女兒目睹，大女兒稱，看到爸爸用腳踢妹妹手、腳、肚子。

另外，女嬰母親表示當時正在廚房泡牛奶，返回時發現女嬰呼吸與平常不一樣、臉色發青，趕緊打電話送醫急救，她有懷疑是不是有撞到電暖爐，事後母親也被移送法辦。

桃園地檢署表示，林男因家裡開銷問題心情不佳，加上女兒一時吵鬧，居然情緒失控，出手槌擊女兒，造成重傷不治，檢方依家暴殺人罪起訴，至於女嬰母親則獲不起訴。

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(中時電子報)