美國聯準會(Fed)3月15日突然降息100個基點+啟動7000億美元QE計劃舉措要挽救股市，並未奏效，美股仍是一跌再跌，熔斷再熔斷，多家華爾街投資機構對Fed突然的大動作表示不解，並分析其中的原因，是忽視四大因素。

首先，眾多華爾街機構一面呼籲大幅降息100個基點，一面未能對Fed此舉所造成的各類資產估值調整做好充足準備，因此當Fed「大放水」之時，他們突然意識到經濟衰退風險的嚴重性，卻不知道如何調整投資模型給予各類資產精準估值，只能紛紛拋售資產避險，造成巨大的「羊群效應」。

其次，在Fed大幅降息100個基點並啟動QE計劃後，越來越多華爾街投資機構突然意識到Fed一下子將「救市彈藥」幾乎全打完了，轉而觸發市場恐慌情緒驟然升溫。

第三，隨著疫情持續擴散導致越來越多國家採取「封城」措施，投資機構驟然發現降息不足以拯救疫情所造成的全球經濟衝擊，轉而大幅削減降息100個基點帶來的市場提振效應。

第四，沙特突然打響原油價格戰所造成的油價大跌，令眾多投資機構與原油相關的投資組合估值隨之大幅調整，由此造成與原油相關的大量股票、債券與金融衍生品被拋售，金融市場拋售壓力驟升。

與此同時，不少對沖基金在美股空頭頭寸觸及基金規定上限後，轉而大舉買入芝加哥期權交易所（CBOE）恐慌指數VIX看漲期權，對沖持倉風險。

這種集體性拋售的直接結果，就是美股持續大幅下跌多次逼近熔斷，引發越來越多投資機構手裡的高槓桿投資組合虧損幅度越來越大，一面急需四處籌資填補交易保證金缺口避免被強制平倉，一面慌不擇路地拋售手裡所有的高流動性資產（比如美債、黃金ETF）套現資金。

對沖基金PGIM固定收益部門負責人Nathan Sheets分析說：「於是，金融市場驚訝發現，Fed舉措非但沒能達到任何正效果，反而起到了反作用。」由於Fed啟動7000億美元QE計劃令美債價格趨於上漲，因此在缺錢情況下，越來越多對沖基金優先考慮逢高拋售美債頭寸籌資，導致流動性最好且避險屬性最強的10年期美債收益率一度從歷史低點約0.4%反彈至1%上方。

上述異常現象反而令其他投資機構注意到當前美國金融市場資金匱乏的嚴重程度，轉而加快拋售（沽空）美股的步伐，引發牆倒眾人推的極端恐慌局面。

3月17日，隨著10年期美債被大舉拋售，美國長短期國債利差一度達到峰值。其中，2年與10年期美債息差報收57.388個基點，創下2018年3月以來最高值，3個月與10年期美債息差也報收89.693個基點，達到近年以來最大值。

Nathan Sheets強調說：「在美元指數飆漲前，眾多華爾街投資機構先將長短期國債利差擴大幅度，視為評估金融市場資金流動性緊張程度的重要標桿。因此長短期國債利差持續擴大，只會觸發他們更大規模的美股拋售，大幅抵消Fed降息+QE舉措所帶來的利好效應。」

Fed現任主席鮑爾，是很罕見的並非學經濟出身的Fed主席，他本行是法律，律師出身，與金融業較深的淵源是他曾任職私募基金凱雷合夥人，在老布希總統時代曾出任財政部副部長，華爾街對他看法是專業性不足，對央行獨立性的原則也把持不夠。

(中時電子報)