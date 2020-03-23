駿利亨德森平衡投資策略團隊投資組合經理人Jeremiah Buckley對於近期投資策略提供最新觀點，並提及近來央行採取的支持經濟措施以及大陸活動重新出現跡象，如：一些工廠重新開啟，供應鏈再度銜接。

Jeremiah Buckley指出，本文發刊時（美國時間2020年3月17日），美國聯準會已分配了驚人的資金水位（超過1兆美元）以幫助緩解經濟的壓力；然而截至目前，標準普爾500指數年初迄今仍下跌超過25％，由於對冠狀病毒的擔憂，美國聯準會與歐洲央行都將利率降低50個基點（0.5％）。

一如過往歷史，平衡投資策略專注於動態資產配置與主動股、債管理流程以因應當前的波動。正當COVID-19持續在全球蔓延，並且市場反映出明顯的不確定性與困擾，平衡投資策略投資組合已主動採取更具防禦性的配置，包括：降低股票部位、降低信用企業債部位、關於投資組合中的固定收益部位，目前偏向高品質標的、偏好更具防禦性資產如：美國政府債與機構不動產抵押證券（由美國政府相關機構發行的Agency MBS）、將投資組合的固定收益部位提高存續期。

平衡投資策略建構成於固定收益部位可維持流動性。這可於適當時機下，運用市場錯置的機會。此外，固定收益部份可持續作為整體投資組合的穩定部位、提供股市下跌時期的分散管道。策略的管理一直著重試圖減輕潛在的市場波動，在可能的情況，理想地為投資人提供於艱困市場環境下與多個經濟週期中進行投資的機會。

Jeremiah Buckley預期，隨著美國和全球其他各地疫情的發展，以及原油價格戰的進行，未來幾天和幾週的新聞流量將非常大；我們也見到了世界各央行採取進一步的刺激措施。目前的情勢是一個非常動態的情勢，一種病毒導致如此規模的影響在現代史上是前所未見的，它影響的方式、政府與企業因應方式皆是不確定的。

讓人鼓舞的是，我們看到企業在大陸已開始活動，零售公司與工廠重新開張，供應鏈再度銜接，這是一個正面的信號。於小程度上，於2020年稍晚的美國總統大選往前的喧鬧時期也加劇了最近的市場動盪，尤其是民主黨的初選。

由於總體的不可預測性，我們相信在不確定性霧霾開始消失前，強調資本保護與防禦性的策略似乎是正確之道。我們持續專注在受益於長期順風趨勢的公司，且認為這些順風趨勢將會在不確定的經濟狀況下繁榮發展。

與往常一樣，平衡投資策略鎖定於擁有強大自由現金流量、健康的資產負債表與具可持續獲利模式的公司。我們認為，正是這類型的公司才能表現出韌性，並可能在當前動盪時期下以相對較強的地位脫穎而出。

我們將繼續監控對長期成長造成永久損害的可能情勢；但截至目前，我們對所持有資產的前景看到的變化不大。隨著時間前進，我們將繼續尋找具吸引力的切入點以建立新部位或增加現有所持證券。

(工商 )