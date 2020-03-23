網通廠華電網（6163）23日召開董事會決議買回庫藏股，用以轉讓股份予員工，買回金額上限為4.61億元，預定買回期間為3月24日至5月23日，預買回張數為5千張，買回價格區間為9至18元間，預定買回股份占公司已發行股份總數的4.07％。

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