華電網決議買回庫藏股 17:022020/03/23 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網通廠華電網（6163）23日召開董事會決議買回庫藏股，用以轉讓股份予員工，買回金額上限為4.61億元，預定買回期間為3月24日至5月23日，預買回張數為5千張，買回價格區間為9至18元間，預定買回股份占公司已發行股份總數的4.07％。 (工商 ) #華電網 #買回 #買回庫藏股 #預定 #決議 也許您會感興趣 推薦閱讀 新光鋼董事會決議買回庫藏股 買回金額上限28.95億元 17:452020/03/19 財經 和勤3月20日至5月19日買回庫藏股300萬股 20:412020/03/19 財經 全新擬配息2.5元 20日實施庫藏股 22:022020/03/19 財經 股市看板－和勤精機 買回庫藏股300萬股 04:102020/03/20 證券．權證 佰鴻啟動第三度庫藏股 買回5,000張自家股票 17:112020/03/20 財經 駿熠電20日通過執行庫藏股 19:292020/03/20 財經 鈺齊-KY實施庫藏股 擬買回1,000張 21:422020/03/20 財經 3月97家上市櫃 擬投近400億護盤 04:092020/03/21 財經要聞 直得科技今起實施庫藏股 股價卻暴跌 10:202020/03/23 財經 《汽車股》三陽甫買回1.5萬張，今起再祭庫藏股 10:342020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 最慘還沒來！專家警告：美股恐從高點拉回40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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