投行中金公司最新報告指出，新冠疫情迅速在全球擴散升級、並已出現向金融市場傳染的跡象，鑑於此，將2020年中國實際GDP增速預測由此前的6.1％，大幅下調至2.6％。但隨著比較基期走低，預計2021年中國實際GDP增速有望回升至9％。

香港信報報導，中金表示，就增長結構而言，今年中國出口按年可能大幅下跌18％左右，成為拖累第二至第四季GDP增長的最主要因素。短期名義進口按年降幅可能更大，達到衰退25％左右。預計第三季起外需開始逐漸回升，而第四季明顯加速。

中金稱，綜合來看，在疫情對中國GDP增長造成的6個百分點衝擊中，大陸國內逆周期調節政策可能將對沖其中的2至3個百分點左右。

中金指出，當前形勢下，財政與貨幣政策的逆周期調節力度或將加碼，2020年的財政赤字率或將比去年擴大6至7個百分點；LPR（貸款市場報價利率）還將下調40個基點、存款準備金率將再下降150個基點，同時，存款基準利率可能調降25個基點。

(工商 )