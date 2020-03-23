金門2歲張姓男童在媽媽開關大門時，4根手指頭突遭門縫卡住，家人用沙拉油潤滑，想盡辦法仍無法拔出來。金湖消防分隊緊急動員6人趕赴現場，利用破壞器材協助讓腫脹疼痛，哭不停的小朋友脫困。
昨天中午，家住山外的張姓小男童在媽媽開關大門時遭到夾手，除大拇指外，4根手指都卡住不銹鋼門縫，讓他又痛又怕，當場嚎啕大哭。家人趕緊用沙拉油潤滑手指，但用盡各種方法，始終無法將手指拔出來，只得打119求救。
11時10分許，金湖消防分隊值班隊員林匯耀據報，火速通報消防車及救護車出勤，由消防局第2大隊長陳參奇帶領備勤的小隊長陳梓及隊員黃志中、陳平、李忠豪、黃昭錡等人趕至，研判4個指頭經深入門縫，已出現腫脹情況，若不立即處理，恐有骨折結構性傷害之虞。
最後，在固定小朋友的手和不停安撫下，利用油壓式門鎖頂開器及消防敲棒慢慢加壓，才將門縫撐開，讓他的手指脫困拔出來，送醫檢查也幸無大礙，虛驚一場。
縣消防局長翁宗堯肯定同仁平日訓練有素，圓滿完成解除「卡門」任務，並以過去也曾有民眾因戒指卡住指頭，造成腫脹發紺狀況為例，提醒家長注意幼童居家安全，一旦碰到類似情況，應在第一時間通報消防隊協助，千萬不要強硬脫除，以免發生2次傷害。
(中時 )
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