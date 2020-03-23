疫情中心例行記者會（2020.03.23）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中於今（23）日表示，捷運或高鐵密閉空間，能夠的話就要戴口罩。

柚子醫師陳木榮曾於2月7日政府宣導短片說：「大家每天生活都有可能會坐計程車、搭公車、搭捷運這些大眾運輸工具，而且最近快送食物到家很流行，現在有新型冠狀病毒的疫情，那我們在做這些事時，到底需不要需要戴口罩呢？答案是不需要的，因為台灣目前沒有社區感染的情形，一般健康民眾是可以不用戴口罩的」。

根據《自由時報》報導，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）2月7日也呼應說，你可能不相信， 坐捷運、高鐵、火車、公車，其實都不用戴口罩，除非你生病了，否則真的不用戴，「這是大家都不敢接受的真相，也不敢身體力行」。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中於今（23）日表示，請大家要遵守社交安全距離，「有病或是壅擠的地方，不得已可能要戴口罩，譬如我們的捷運啦或高鐵啦，這樣一個密閉空間，能夠的話就要戴口罩。」

(中時電子報)