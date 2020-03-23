快訊》台南南鐵地下化工地 挖出二次戰未爆彈 17:042020/03/23 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南市鐵路地下化挖出一枚未爆彈，現場拉警戒線戒備。（翻攝照片／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市南鐵地下化施工現場，下午怪手在進行施工時，突然挖出一顆巨型未爆彈，嚇得怪手司機與現場工人全都逃出工地。工地主任也立刻通知警方到場，並圍起封鎖線禁止人車靠近，同時疏散現場人員。 南鐵地下化工程進展到東區，施工的工人們23日在衛民街附近竟挖到一枚未爆彈，眾人驚愕之餘，趕緊報案。警方在現場圍起黃線警戒，並通報憲兵隊處理。 陸軍八軍團人員獲報到場查看，初步判斷這枚彈藥已外觀老舊，連引信都已脫落，沒有引爆危險，將未爆彈裝入防暴裝置內帶走，化解現場工人驚慌。 (中時電子報) #台南 #南鐵 #地下化 #挖出 #二次大戰 #未爆彈 #八軍團 #現場 #處理 #炸彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 機票換聯票 黃偉哲邀您免費遊府城 04:102020/03/19 地方新聞 英特爾調整伺服器處理器技術藍圖取消Whitley平台Cooper Lake處理器 09:092020/03/19 財經 古墓挖出蒙面公主 活埋前慘遭酷刑凌遲 17:452020/03/19 歷史 就近處理 大溪首創小型聚落式汙水處理廠 04:102020/03/20 地方新聞 虱目魚、玉井芒果、鹽水意麵！逛書店也能舌尖遊台南 17:242020/03/20 旅遊 2確診者感染源不明 陳時中不否認社區存在未爆彈 19:332020/03/20 生活 青壯中鏢增加 陳時中不否認社區有未爆彈 04:102020/03/21 生活新聞 台灣最貴的生活汙水處理費 經發局：將邀管委會協調降低 15:282020/03/21 生活 世界級名畫景點在台南！歐風博物館、冠軍咖啡、泥漿溫泉好吃也好玩 17:032020/03/21 旅遊 民主聖地台南不能淪陷？網PO一圖喊：扯爆了！ 15:362020/03/22 政治 社會熱門新聞 妥瑞氏生遭同學步步進逼刺死 行凶畫面曝光 - 社會 Telegram社群涉囚禁性虐74女 韓總統文在寅下令徹查「N號房」 - 社會 桃園警方防疫臨檢 有業者配合自主歇業14天 - 社會 郵局經理投資失利 進入金庫拿假鈔換真鈔2年盜600萬 - 社會 渣男與情侶室友飲爛醉 隔日偷溜回房撿屍性侵19歲女 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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