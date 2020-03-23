台南市南鐵地下化施工現場，下午怪手在進行施工時，突然挖出一顆巨型未爆彈，嚇得怪手司機與現場工人全都逃出工地。工地主任也立刻通知警方到場，並圍起封鎖線禁止人車靠近，同時疏散現場人員。

南鐵地下化工程進展到東區，施工的工人們23日在衛民街附近竟挖到一枚未爆彈，眾人驚愕之餘，趕緊報案。警方在現場圍起黃線警戒，並通報憲兵隊處理。

陸軍八軍團人員獲報到場查看，初步判斷這枚彈藥已外觀老舊，連引信都已脫落，沒有引爆危險，將未爆彈裝入防暴裝置內帶走，化解現場工人驚慌。

(中時電子報)