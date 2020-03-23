新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（23）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增26名新冠肺炎確診案例，25例屬境外移入、1例為本土，共12男13女，年齡未滿5歲至70多歲，出國目的多為旅遊或工作，目前累計共195例。其中新增1例本土個案（案168）為某研究機構群聚個案，是自行就醫採檢並通報，20日確診。

◎昨日確診名單中有一名為環保署基層員工，有環團就呼籲環保署應超前部署，陳時中則回應，環評會議舉行的必要性、方式都交由環保署研議。

◎口罩2.0第2波網路預購將於3月25日起進行，流程相同但其程縮短，3/25上午8點到3/27晚上8點開放預購，預購成功者需在3/30晚上8點前付款成功才可領口罩。

◎由於日前爆出安養機構護理師確診，指揮中心也宣布，未來研議放寬醫護人員的採檢標準，只要有發燒或呼吸道症狀就可採檢。

◎近日網路流傳「台灣明起實施新冠肺炎假期，強制全台人民休假2周」、「奶粉缺貨」等謠言，指揮中心嚴正否認這幾項消息後表示，已依法移送偵辦中，民眾切勿以身試法。

◎由於各國開始因為疫情而封城，指揮中心對於台灣是否會封城做出回應，陳時中表示，台灣離這個情況還很遠，基本上會先預告。

(中時電子報)