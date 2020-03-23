新北市長侯友宜23日下午受訪時被問道，若市府有同仁受感染新冠肺炎會怎麼做，侯回應，他會在確保隱私情況下，以公開、透明的方式向民眾說明，就算是幹部或者他本人都不例外，安定民心。

侯友宜表示，面對新冠肺炎，他除了尊重中央，最重要還是面對新北市民，若有同仁確診，他會負起責任，對外說明疫情狀況，同時採取有效的防範措施，避免疫情繼續擴散。

(中時 )