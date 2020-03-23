侯友宜宣示：若市府同仁染病 會親自對外說明 17:442020/03/23 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜23日表示，若有任何市府同仁染病，他一定會公開透明，親自對外宣布。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜23日下午受訪時被問道，若市府有同仁受感染新冠肺炎會怎麼做，侯回應，他會在確保隱私情況下，以公開、透明的方式向民眾說明，就算是幹部或者他本人都不例外，安定民心。 侯友宜表示，面對新冠肺炎，他除了尊重中央，最重要還是面對新北市民，若有同仁確診，他會負起責任，對外說明疫情狀況，同時採取有效的防範措施，避免疫情繼續擴散。 (中時 ) #同仁 #侯友宜 #新冠肺炎 #疫情 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 不敵疫情 台南知名丸傑水產餐廳爆歇業 20:302020/03/20 生活 趙少康談疫情 沈富雄：你這句話很殘忍 00:262020/03/21 政治 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 「47例是南部工程師…」男子散布假訊息稱宣導防疫 11:132020/03/23 社會 台南民眾搶買口罩 撞破藥局大門玻璃 12:172020/03/23 生活 群聚隱憂 洛杉磯監獄驚現新冠肺炎首例 12:362020/03/23 國際 國內累計195人確診 29人解除隔離 14:152020/03/23 生活 口罩2.0第二輪預購3／25開始 登記購買一周完成 14:182020/03/23 生活 口罩2.0流程不變！周三開放第二波預購 15:272020/03/23 生活 環保署員工確診 環團籲停開2周環評大會 15:292020/03/23 生活 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 周一轉涼 驟降10度！氣象局：2地區有雨 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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