經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）為激勵員工、提升員工向心力，董事會決議自明（24）日起至5月23日首度實施庫藏股，以轉讓股份給員工。預計在100～200元間買回2000張，若低於下限將持續執行，買回總金額上限為3億元。

新冠肺炎疫情延燒，致使全球股市震盪加劇，台股在外資出逃下跌跌不休，23日重挫344.06點、收於8890.03點，再度失守10年線及9000點關卡。柏文開低後一度重挫9.33％至102元，終場仍下跌3.56％、收於108.5元，創2017年9月底以來2年半低點。

柏文2019年合併營收創35.26億元新高，年增17.09％。毛利率32.47％、營益率18.33％，分創歷史第3高及新高。雖受業外轉虧影響，歸屬母公司稅後淨利亦創4.7億元新高，年增5.88％，每股盈餘7.15元，優於前年追溯調整後的6.99元。公司尚未公布股利配發。

柏文2020年1～2月自結合併營收5.77億元，仍年增5.1％，續創同期新高，營運未受疫情影響而出現重大變化。但近1個月股價重跌達40.56％、其中近5日重挫達28.23％，下跌幅度均明顯高於加權指數的26.11％、14.29％。

柏文目前實收資本額約6.98億元，公司表示，此次買回股份僅占已發行股數約2.86％，且所需金額上限僅占公司流動資產約34.21％，董事會已考慮公司財務狀況，此次買回股份不影響公司資本維持。

(時報資訊)