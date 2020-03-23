智伸科(4551)2019年合併營收為50.14億元，年增13.32％，稅後淨利為6.22億元，年增24.59％，每股盈餘7.60元，營收、獲利皆創歷史新高。董事會決議通過，擬配發每股現金股利2.50元，但配發率僅32.89％，以今日收盤價78.8元計算，現金殖利率3.17％。雖然獲利創高，但配息金額卻創掛牌來新低，顯見今年全球景氣受疫情影響，公司保留現金因應。

此外，公司去年併購旭申國際，正式獲得經濟部投資審議委員會核准，董事會決議換股基準日為2020年4月13日，維持換股比例為旭申普通股每1.25股換取智伸科普通股1股，合計發行新股約24,000仟股。

因新型冠狀病毒疫情蔓延迫使從大陸企業拉長農曆新年假期，目前皆以逐步恢復正常運作，但已延燒成為全球防疫工作，目前歐洲品牌部分車廠也短期停產至3月底或4月中的方式因應，將衝擊到汽車零組件廠商上半年表現。

智伸科前2月營收6.11億元，年減15.05％，也因為車市展望不佳，近期股價來到2018年11月以來新低，也達到必須公布相關財務標準，1月稅前純益0.67億元，年減近3成，本期淨利0.52億元，年減24.16％，每股盈餘0.64元。由於主力產品受到車市影響，公司鎖定電子、醫療產品，希望與客戶討論增加訂單量產出貨的可能性，來彌補汽車零件下滑的空缺。

(時報資訊)