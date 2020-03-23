東哥遊艇(8478)2019年合併營收36.9億元，年減6.8％，營業利益1.28億元，年減52％，稅後淨利0.46億元，年減87.1％，每股盈餘0.5元。東哥表示，公司持續致力於營運策略的調整，包括開發多款新船型、拓展歐洲市場等，然因年底交船遞延，且歐洲經濟復甦緩慢，致使2019年營收未達預期，由於新產品前期開發成本較高、及增加新/舊款船型與新市場推廣活動，對營運獲利造成壓力，加上匯率波動產生兌換損失，進一步影響2019年的獲利表現。

今年受新冠肺炎疫情影響，上半年全球各地多個重要船展已宣布延期舉辦，包含3月全美第三大的棕櫚灘船展(West Palm Beach Boat Show)、及5月澳洲黃金海岸船展等，造成客戶暫緩相關消費活動，小型遊艇銷售恐將受買氣遞延而有波動，但大型豪華遊艇銷售並未受影響。

東哥美國東岸代理商，3月已銷售3艘OA豪華遊艇，創歷年同期銷售最好數字，可見船主消費意願不受疫情影響；此外，根據歷史經驗，重大公衛疫情結束後，仍殘留群聚恐慌的心理陰影，相較於傳統旅遊方式，富豪客群更加偏好選擇隱密、獨立性高的私人遊艇旅遊，回顧2003年SARS後，東哥營運持續三年(2003～2005)成長、複合成長率超過20％，期待疫情後複製過去經驗，銷售動能能夠反彈。

此外，董事會通過2019年度盈餘分配案，擬配發0.5元現金股利，配發比率100％。

(時報資訊)