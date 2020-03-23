中央流行疫情指揮中心23日與各縣市首長開視訊會議，台北市副市長黃珊珊會前指出，將向中央提出困難，比如居家檢疫名單，中央到地方民政系統還是有時間差，另外還希望嚴重違反居家檢疫規定應公布姓名、大北台都會區疫調資料可互換。

視訊會議前，黃珊珊指出，比如居家檢疫，發生很多人已經到家，但里長不知道，打電話問為什麼還沒有送飯來，中央到民政系統還是有時間差。

黃珊珊表示，昨發生居家檢疫民眾跑出去的狀況，開罰100萬 ，但她認為效果有限，這個處罰部分希望就公布姓名，不然大家還是依然故我，此外，大台北都會區疫調資料，希望中央可以同意互換，彼此掌握疫調資料。

她說，先前居家檢疫失聯可以公布姓名，但是開罰沒有，嚴重的話應該要公布姓名，可以有輕重的規範，如果都開罰100萬了，就是很嚴重。

此外，居家檢疫和隔離補償金今開始申請，黃珊珊表示，會先收件、審查，相關單位很辛苦，必須一個一個來，擔心有點複雜的補償方式將來核發時會有些爭議，但市府已做好準備，要民眾證明沒有領到薪水，可能要調稅籍、公司給付資料，沒有領薪水才可以補償。

(中時 )