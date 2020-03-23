劍湖山世界2020年兒童節連假推出全國最優惠的好康活動，身分證號碼對中2、1、7三碼門票只要99元；對中其中任兩碼門票299元；對中其中任一碼門票399元且可搭配購買「12歲以下兒童門票1元」的優惠方案。

劍湖山新方案堪稱全國最優惠，另自2020年4月1日至4月6日兒童節連假期間，加碼推出2大2小入住高級客房每房只需2588元，加贈2客兒童免費早餐。另外，飯店蔚藍西餐廳也推出幸福愛一起超優惠活動，兩人成行，第二人只要217元。

(中時 )