遊劍湖山身分證對中217只要99元 17:442020/03/23 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣古坑劍湖山世界推出最優惠的兒童節專案。（劍湖山提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劍湖山世界2020年兒童節連假推出全國最優惠的好康活動，身分證號碼對中2、1、7三碼門票只要99元；對中其中任兩碼門票299元；對中其中任一碼門票399元且可搭配購買「12歲以下兒童門票1元」的優惠方案。 劍湖山新方案堪稱全國最優惠，另自2020年4月1日至4月6日兒童節連假期間，加碼推出2大2小入住高級客房每房只需2588元，加贈2客兒童免費早餐。另外，飯店蔚藍西餐廳也推出幸福愛一起超優惠活動，兩人成行，第二人只要217元。 (中時 ) #門票 #優惠 #劍湖山 #全國 #連假 也許您會感興趣 推薦閱讀 烏山頭水庫南洋櫻盛開 醫護清明連假免費入園賞花 07:132020/03/19 旅遊 全國兩會何時開 視地方補開狀況 04:092020/03/20 焦點新聞 奧萬大遊樂區 請兒童免費一遊 04:102020/03/20 地方新聞 清明連假不驗車 新竹區監理所籲車主留意 13:032020/03/20 生活 搶兒童節連假商機 花蓮理想大地送「超跑」 18:332020/03/20 財經 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 3月女性限定 六福村推閨蜜雙人行999元 15:232020/03/21 旅遊 不出國就在台灣玩吧！ 飯店業 鎖定清明國旅商機 04:092020/03/22 產業．科技 靠排名空降東奧 當心門票有毒 04:102020/03/22 運動天地 分散清明連假國道車流 六、日啟動單一費率再7折 13:282020/03/23 生活 玩食熱門新聞 烏山頭水庫南洋櫻盛開 賞花人潮暴增 - 旅遊 遊劍湖山身分證對中217只要99元 - 旅遊 嘉義5元爆餡紅豆餅 背後故事暖哭人 - 旅遊 熱血村長5年種千棵花旗木 近日盛開 - 旅遊 新竹豐邑喜來登10週年慶 推五星飯店最殺優惠 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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