109年全國成棒甲組春季棒球聯賽於今(23)日正式開打，今年度共有包含9支社會組與24支大學隊共33隊參賽，其中社會組率先於花蓮球場與去年甫落成的平和球場開，適逢新冠肺炎病毒肆虐，為保護球隊及大會工作人員安全，本賽事均採閉門開賽，嚴格測量每位進出人員額溫並噴灑酒精消毒，務必使比賽正常舉行。

首先花蓮縣立棒球場進行的是由去年春聯冠軍安永鮮物迎戰爆米花冠軍台北興富發，興富發林宇祥先發上場5局雖被擊出偏高7支安打，但控制失分在2分，加上隊友打線火力爆發，3棒陳宥忠與4棒高杰都繳出單場4安的好表現，其中高杰更是包含2支二壘安打帶回4分打點，表現最為出色，何昱德也貢獻陽春炮，幫助球隊五局上打完取得10：0絕對領先。

安永鮮物面對10分落後並未放棄，5局下先靠著4安換成2分，第七局王薪權與姜建銘背靠背全壘打，以及林雨利九局下三分砲將比分追至3分差，可惜後繼乏力，終場台北興富發就以12：9在打擊戰中取勝。

臺中隊張家浩總教練領軍首戰。（中華棒協提供）

而平和棒球場登場的是社會組新兵臺中隊出戰台灣電力，張家浩總教練表示，「因組軍才不到三週，隊型默契都還不夠成熟就要面對台電，原本擔心會是一面倒的比賽，但是一開賽攻守都在水準之上，也讓教練團比較安心，也期待接下來的比賽。」

臺中隊今天前兩局都有適時安打串聯攻下分數，不過台電也非省油的燈，第二局先靠著黃韋銘適時安打攻下2分反超比數，第三局再靠著范孟傑2分砲拉開差距，此後兩隊牛棚軍有效守成，終場臺電就以5：2擊敗臺中，也讓臺中的隊史首勝只能再期待明天與合庫交手。

(中時 )