國內新冠肺炎確診第114例後確認是中華羽球隊陪練員，體育署署長高俊雄表示，一切資訊由中央指揮中心統一公佈，體育署目前未接獲選手確診消息；而羽球隊日前也都接受新冠肺炎病毒檢測，所有人都是陰性，下周一（30日）會進行第二次篩檢。

指揮中心的資料指出該陪練員本月17日返國出現頭痛、眼睛痛、鼻塞等症狀，18日就醫、20日確診，而中華羽球隊2月先參加了西班牙大師賽，之後轉戰德國公開賽，不過賽事因疫情取消，全隊也留在德國移地訓練，中央指揮中心社區防疫組副組長莊人祥回應，當時和陪練員同團成員有33人，密切接觸的11人已採居家隔離，至於民眾關心的球后戴資穎、一哥周天成等菁英選手是否有感染風險，小戴和小天在全英公開賽之前並未報名參加西班牙、德國兩站賽事，小戴和團隊都做好防疫措施，加上行程和其他羽球隊不同，接觸案114的機會較小。

高俊雄今天上午在立法院接受備詢時表示，目前除了羽球隊，總共有102名選手、教練進行居家檢疫，疫情中心已安排採檢，目前未接獲任何選手確診消息，相關資訊也由中央統一發布。

而羽球隊選手目前都是收到新冠肺炎病毒檢查陰性的好消息，為求保險，30日會進行第二次篩檢，國家運動訓練中心執行長李文彬指出，疫情期間會配合政府所有防疫措施，諮詢防疫中心的建議，有任何最新結果也會盡快向體育署、選手跟教練宣布。

(中時 )