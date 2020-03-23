新冠肺炎疫情延燒，防疫上緊條，台中市府服務中心訂製透明壓克力隔板，預留民眾書寫空間，文件從隔板上方遞送，隔絕口沫傳染，市長盧秀燕強調，防疫作業不僅要超前、更要嚴謹，全力保障市民健康，持續提供最好的服務給市民。

研考會主委吳皇昇說，台灣大道市政大樓及豐原陽明大樓設立兩處服務中心，平均每日進出人數高達1200人次。

第一線洽公櫃台，與民眾距離不足1公尺，為降低傳染風險，服務中心設計簡易透明隔板，除了預留民眾書寫空間，文件也能從隔板上方遞送，經過設計的L型隔板不易傾倒，很方便清潔消毒，能防止病毒的飛沫傳播。

台灣大道市政大樓服務中心主任徐仙卿說，防疫視同作戰，維護市府洽公安全，面對疫情變化快速，市府團隊滾動檢討、調整各項防疫作為，透明隔板是同仁與廠商共同設計的

，令人感動的是，廠商接獲市府的訂單需求，表達配合意願、連夜趕工提供隔板，更要特別感謝所有的幕後英雄以及全體同仁同心協力攜手面對防疫難題。

陽明服務中心主任陳志聲說，服務中心協助民眾消毒並進行「實名登記」，透過登記姓名、電話等資料掌握洽公動線，控制感染散播風險。

市府盼架設透明隔板，希望能多一層安全保障，讓民眾可以安心、放心，台中市府一定為市民走在前線、親切服務不中斷。

(中時 )