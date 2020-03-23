經濟部推出因應新冠肺炎特別制定的企業紓困政策，台南市率六都之先建置線上申辦平台，並設立單一窗口，推出「營運資金貸款」、「振興資金貸款」及「舊有貸款展延」等3大方案，提供專人協助辦理申貸服務，申辦期限至今年9月15日為止。

台南市長黃偉哲表示，回應《經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點》，市府率先籌組專業服務團隊，建置線上申辦平台；其中，最特別的是，不只協助中小企業，市府團隊連同一般市場或攤商等地方微型企業，在疫情衝擊之下營運所面臨的困難都已設想周到，自有一套對應的方式，盡力協助所有業者共渡難關。

黃偉哲指出，市府為協助受疫情影響的中小企業申請振興貸款及利息補貼，除主動聯繫本市各工商業團體告知紓困方案內容外，更率全台之先開發線上登記與申報系統，還設置專人提供諮詢服務，協助受疫情影響的中小企業進行線上表單申請，並以掃描文件上傳取代紙本加速申請作業，在完備申請文件後由經發局批次送中小企業處辦理，還有專人追蹤申請進度與後續關懷，呼籲符合資格的業者把握機會申貸。

經發局長陳凱凌也說，有關台南中小企業資金協助包含營運資金貸款、振興資金貸款及舊有貸款展延等3種方案，分別有：如申請營運資金貸款，額度最高為500萬元（補貼利率2.095％），由經濟部補貼6個月利息，貸款期間不得減薪或裁員；如欲申請振興資金貸款，貸款額度最高為2000萬元，補貼利率最高按中華郵政2年期定期儲金機動利率（目前1.095％）計算，補貼期限最長1年；如申請展延攤還本金，由經濟部提供貸款利息補貼（補貼利率1.06％），每家事業補貼上限22萬元。有意申請者可向市府單一窗口服務專線（06-2954293），或經濟部中小企業處馬上辦服務中心（0800-056-476）洽詢。

(中時 )