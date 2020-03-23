智伸科技去年汽車動力及安全零組件訂單未受中美貿易戰影響，電子零組件及醫療零組件訂單也穩定增長，去年合併營收50.14億元，稅後淨利6.22億元，EPS攀升至7.6元，全面改寫歷史新高，今（23）日董事會決議每股配發現金股利2.5元，配息率32.89％，以23日收盤價為78.8元計算，現金殖利率3.17％。

智伸科董事會去年9月底董事會通過以每1股換旭申國際科技1.25股，全案獲經濟部投審會通過，今日董事會決議換股基準日為4月13日。旭申前年營收13億元，旭申正式併入智伸科合併營收，有助於智伸科今年合併營收增長。

智伸科指出，智伸科去年下半年起，多條汽油高壓泵浦本體新產品及GDI系統相關零組件的新產線陸續通過認證，逐步量產出貨，智伸科戮力進行新舊產品組合調整、產線學習曲線提升及產能配置優化等策略，整體毛利率及營業利益率仍分別守住27.53％、17.91％水準。

智伸科表示，新冠肺炎疫情短期影響全球經濟貿易、新車銷售市場表現，但智伸科目前業務與在手訂單未接獲客戶通知取消，電子及醫療業客戶訂單都保持正常的拉貨力道，還客戶還與智伸科洽談增加訂單量產及出貨的可能性，可綜和汽車產業面臨大環境不確定因素，對智伸科整體營運帶來的影響。

(工商 )