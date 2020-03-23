全球疫情大爆發致使需求急降，出口企業出現「訂單荒」，市場傳出多家東莞大型出口企業紛紛停止招工。包括富士康、長城開發、深越、德同興、思坎普、啟悅、南德普、恩斯邁、比亞迪等知名企業，都有停止招工或是縮減人力的情。市場還傳出富士康大陸所有廠區（廊坊、北京、天津、太原、鄭州、煙台、秦皇島等）全部停止招聘。

針對上述傳言，鴻海科技集團聲明，3月3日舉行的法說會中已說明，預計三月底前大陸廠區應可恢復季節性正常產能。而經過這兩週的時間，在以員工安全為最高指導原則下，該公司搭配了核酸檢測、胸部X光檢驗等主動檢疫策略，外界對該公司防疫具有信心而招工順利平穩，員工均已分批有序逐步返回工作單位。鴻海稱，目前中國大陸各主要園區季節性人力需求，皆已提前達成目標。

此外，另一家耳機大廠佳禾智能亦傳出訂單減少、清退員工，新京報報導，對此該公司回應這是虛假訊息，已報警處理。

佳禾智能表示，該公司2月中旬公司復工，因疫情原因部分員工返廠受到影響，為正常生產，公司招聘了一部分勞務派遣工。目前公司員工基本全部返廠工作，為保證公司員工長期穩定的工作，公司在21日停用了勞務派遣工，並按合同約定賠償了這部分勞務派遣工人，妥善處理了此事。對有人通過網路散佈公司訂單減少的虛假資訊，公司已經於22日報警，警方也已經介入調查。

佳禾智能表示，預計該公司第一季營收較上年同期增長10％左右，4月份訂單較去年同期增長約30％，為保證生產，正式員工的招聘目前還在持續中。

(工商 )