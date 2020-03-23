新冠肺炎疫情延燒，印度首都新德里（New Delhi）宣布「封城」到3月31日，要求民眾待在家中，並讓警察取締違規者。根據半島新聞指出，印度至少有超過100個地區已被嚴格封鎖。

網路曾盛傳，因食用咖哩而有較強抵抗力的印度，如今也面臨疫情擴散窘境，迄今為止，印度至少有23個省市和中央直轄區82縣市封城，導致包括台商在內的企業只能暫時停止出貨或停工。

由於印度面對疫情仍無趨緩的跡象，印度中央政府已授權各級地方政府，隨時可根據風險評估狀況，擴大封鎖地區。包括首都新德里在內，多個省市和中央直轄區政府紛紛宣布擴大封鎖措施，以阻止人群流動而增加感染風險。新德里進行封城，除運送食物等基本商品與物資外，禁止外省車輛進入，直到31日。

據中央社報導，當地台商表示，在政府宣布居家辦公後，許多工人乾脆返鄉，沒有工人的工廠等於停擺。另外，據約翰霍普金斯大學網站統計，截至23日午後4點，累計病例已達425例，其中有8人死亡，24人痊癒。

印度總理莫迪（Narendra Modi），雖下令企業不准因疫情而調降員工薪資，並由財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman），領導新冠肺炎經濟應急工作小組，藉此全力降低因疫情帶來的經濟影響，但目前尚未看到印度官方提出具體因應方措施。

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(中時電子報)