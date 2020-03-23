「國標女王」劉真在與病魔纏鬥45天後，22日晚間22時22分病逝台北榮總，享年44歲。從小就愛跳舞的劉真，儘管受到父母反對，仍決定放棄銀行的鐵飯碗，勇敢追夢，更曾說過：「我的叛逆、我的堅強都給了舞蹈！」上月其臉書還忽然PO出「許多粉絲都說最喜歡看我跳舞，其實我自己也是，最愛跳著舞的自己。」但如今美麗倩影已成絕響，讓眾多親友和粉絲惋惜。

2002年李詠嫻與舞王劉真共舞。（圖／中時資料照片）

2003年劉真出席電影《愛情趴趴走》首映大曬美腿。（圖／中時資料照片）

2003年劉真演出華視八點檔《愛謊言配偶欄》性感的服裝謀殺不少底片。（圖／中時資料照片）

2003年劉真與李志堯(左)及劉文淇(右)合作金大班的最後一夜。（圖／中時資料照片）

2003年劉真與周志坤一起演出「金大班的最後一夜」國標舞劇中的精采片段。（圖／中時資料照片）

2003年劉真與寇乃馨、姚黛瑋出席金鐘獎星光大道。（圖／中時資料照片）

2004年劉真扮大長今出席《大悶鍋》記者會。（圖／中時資料照片）

2004年劉真扮演茉莉公主。（圖／中時資料照片）

2004年劉真和爸爸在父親節前夕出席代言活動。（圖／中時資料照片）

2004年劉真客串偶像劇《眉飛色舞》和杜德偉合作。（圖／中時資料照片）

2004年劉真推出個人舞蹈生涯首本國際標準舞圖文書。（圖／中時資料照片）

2005年劉真上《康熙》和蔡康永共舞。（圖／中時資料照片）

2005年劉真上《康熙》與小S尬舞。（圖／中時資料照片）

2005年劉真首執主持棒和吳宗憲合作《愛上九點半》慶功。（圖／中時資料照片）

2005年劉真參加時代盃運動舞蹈公開賽中港台三大舞后決戰。（圖／中時資料照片）

2005年劉真教學生舞蹈開放媒體採訪。（圖／中時資料照片）

2005年劉真與吳奇隆、黃文豪宣傳新戲《他愛江山我愛美人》。（圖／中時資料照片）

2006年劉真回母校師大附中。（圖／中時資料照片）

2006年劉真參加綜藝大哥大錄影。（圖／中時資料照片）

(中時電子報)