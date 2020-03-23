圖輯》「最愛跳著舞的自己」 劉真國標舞人生謝幕 17:362020/03/23 中時電子報 施品瑜 、 蔡曉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉真生前談到跳舞總是神采奕奕，足見其對跳舞的熱愛。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「國標女王」劉真在與病魔纏鬥45天後，22日晚間22時22分病逝台北榮總，享年44歲。從小就愛跳舞的劉真，儘管受到父母反對，仍決定放棄銀行的鐵飯碗，勇敢追夢，更曾說過：「我的叛逆、我的堅強都給了舞蹈！」上月其臉書還忽然PO出「許多粉絲都說最喜歡看我跳舞，其實我自己也是，最愛跳著舞的自己。」但如今美麗倩影已成絕響，讓眾多親友和粉絲惋惜。 2002年李詠嫻與舞王劉真共舞。（圖／中時資料照片） 2003年劉真出席電影《愛情趴趴走》首映大曬美腿。（圖／中時資料照片） 2003年劉真演出華視八點檔《愛謊言配偶欄》性感的服裝謀殺不少底片。（圖／中時資料照片） 2003年劉真與李志堯(左)及劉文淇(右)合作金大班的最後一夜。（圖／中時資料照片） 2003年劉真與周志坤一起演出「金大班的最後一夜」國標舞劇中的精采片段。（圖／中時資料照片） 2003年劉真與寇乃馨、姚黛瑋出席金鐘獎星光大道。（圖／中時資料照片） 2004年劉真扮大長今出席《大悶鍋》記者會。（圖／中時資料照片） 2004年劉真扮演茉莉公主。（圖／中時資料照片） 2004年劉真和爸爸在父親節前夕出席代言活動。（圖／中時資料照片） 2004年劉真客串偶像劇《眉飛色舞》和杜德偉合作。（圖／中時資料照片） 2004年劉真推出個人舞蹈生涯首本國際標準舞圖文書。（圖／中時資料照片） 2005年劉真上《康熙》和蔡康永共舞。（圖／中時資料照片） 2005年劉真上《康熙》與小S尬舞。（圖／中時資料照片） 2005年劉真首執主持棒和吳宗憲合作《愛上九點半》慶功。（圖／中時資料照片） 2005年劉真參加時代盃運動舞蹈公開賽中港台三大舞后決戰。（圖／中時資料照片） 2005年劉真教學生舞蹈開放媒體採訪。（圖／中時資料照片） 2005年劉真與吳奇隆、黃文豪宣傳新戲《他愛江山我愛美人》。（圖／中時資料照片） 2006年劉真回母校師大附中。（圖／中時資料照片） 2006年劉真參加綜藝大哥大錄影。（圖／中時資料照片） 緊急取材》劉真搏鬥45天等不到換心病逝 演藝圈好友崩潰痛哭 來不及陪女兒長大 她曝劉真最後爆哭請求心碎了 蔡壁如曝柯文哲親診劉真內幕 辛龍到最後一刻才放手 (中時電子報) #劉真 #國標女王 #病逝 #跳舞 #辛龍 #康熙來了 #國標舞 #愛上九點半 #金鐘 #吳宗憲 也許您會感興趣 推薦閱讀 國標女王驟逝／劉真快樂他就快樂 愛妻一句話「辛龍飛法國買包」 13:152020/03/23 娛樂 劉真6月45歲生日前病逝 生前3最愛曝光 12:442020/03/23 娛樂 劉真病逝！好友齊喊話「她很快樂」卻再也喚不回 13:132020/03/23 星光 辛龍忍痛吻別劉真 深情許諾「來世再做夫妻」 14:042020/03/23 星光 辛龍承諾「隨時都找得到我」 劉真笑談夫君貼心暖舉 14:382020/03/23 娛樂 曾在44歲劉真舞蹈教室練舞 安心亞悲痛「願老師一路好走」 14:372020/03/23 娛樂 曾一起當「小真」...小嫻痛悼劉真：她就是仙女下凡 14:332020/03/23 娛樂 獨／劉真念舊重情義！康康憶兩人合作「她希望跳舞是快樂的」 14:342020/03/23 娛樂 悼念劉真逝世 梁靜茹黑畫面不捨「謝謝妳帶來很多美麗的畫面」 15:352020/03/23 娛樂 劉真40歲產寶貝女 辛龍天天煮燕窩補身 15:512020/03/23 娛樂 娛樂熱門新聞 獨／劉真等不到換心病逝 才剛傳截腳趾 - 娛樂 辛龍痛失愛妻「想跟劉真走」 余天曝她沒健保「但有好朋友」 - 新聞 來不及陪女兒長大 她曝劉真最後爆哭請求心碎了 - 新聞 劉真病逝辛龍「撕心裂肺」 柯P認證沒機會才做痛苦決定 - 娛樂 傳劉真沒健保 吳宗憲回應曝真相 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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