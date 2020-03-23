新冠肺炎疫情延燒，目前尚沒有針對它的特異性藥物，老藥新用成為短期內一種經濟和有效的療法開發策略。據大陸國家衛健委所公告「新型冠狀病毒肺炎診療方案」中提到，患者在臨床診療上可採取利巴韋林作為抗病毒治療策略(建議與干擾素或洛匹那韋/利托那韋合併使用)。

特殊學名藥大廠法德藥(4191)代理的利巴韋林吸入劑(Ribavirin for Inhalation Solution, USP, ANDA207366)，可治療下呼吸道病毒感染，是美國FDA唯一核准的學名藥吸入劑型，效用更優於口服與注射劑型。法德藥正向大陸國家藥品監督管理局(NMPA)申請緊急註冊，可望獲得加速審批，也已經在大陸找到代理商，為利巴韋林吸入劑上市銷售做好準備，期能盡速供應新冠肺炎的治療需求。

法德藥為利巴韋林吸入劑的台灣與大陸地區總代理，其所代理的利巴韋林凍乾粉吸入劑為專供霧化吸入使用，目前利巴韋林在大陸僅有針劑，並無吸入劑，法德藥已向中國NMPA申請緊急註冊，可望獲得加速審批，提供新冠肺炎病患抗病毒藥物的另一選擇。為能以最快速度上市銷售，法德藥已經找好大陸地區的代理商，預先做好上市銷售的準備。

大陸國家衛健委所公告「新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第六版)」中提到，新冠病毒患者在臨床診療上可採取利巴韋林作為抗病毒治療策略(建議與干擾素或洛匹那韋/利托那韋合併使用)。從學理上也支援利巴韋林於新冠肺炎的治療應用，在中國呼吸與危重監護雜誌2020年3月第19卷第2期-針對新型冠狀病毒感染患者的霧化吸入治療的建議中，推薦具霧化專用劑型的利巴韋林霧化吸入治療法。同時，利巴韋林亦被載明於美國化學會(American Chemistry Society, ACS)推薦的候選療法報告中。

(時報資訊)