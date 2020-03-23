AOI設備廠-由田(3455)因毛利率較高的AI深度學習系統出貨放量，帶動2019年毛利率達47.15%，稅後盈餘3.64億元，創下2006年以來新高，每股盈餘為6.09元，由田表示，目前客戶需求看起來還不錯，但全球新冠肺炎疫情延燒，是否會對消費終端需求造成影響仍待觀察。

由田今日公告2019年財報，2019全年合併營收24.16億元，年減22.45%，營業毛利為11.39億元，年減9.82%，合併毛利率達47.15%，年增6.61個百分點，稅後盈餘為3.64億元，年成長25.1%，創下2006年以來新高，每股盈餘為6.09元。

由田表示，2019年毛利率達47.15%，除因研發設計能力的優化，使PCB及LCD檢測設備的毛利率皆較前一年度同步提升外，毛利較高的AI深度學習系統之出貨也有助於整體毛利率的表現。

由田前2月合併營收為1.4億元，年減62.02%，由田表示，目前客戶需求看起來還不錯，但全球新冠肺炎疫情延燒，是否會對消費終端需求造成影響仍待觀察。

展望今年，由田表示，在PCB業務上，除兩岸部分載板大廠有擴產需求，PCB製程檢測也將邁入全製程全線檢驗，而在半導體封測端，也開發了晶圓級與面板級封裝RDL的檢測設備，公司PCB及半導體營收比重可望提升；此外，FPD設備業績占比將持續降低，反有益於公司體質調整，產品組合的改善將更加利於整體毛利率的提升，有助公司今後營運表現。

由田董事會亦決議通過每股配息3元，以3月23日收盤價37.8元計算，現金殖息率高達7.94%，公司並將於6月17日召開股東會。

(時報資訊)