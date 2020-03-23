◎何時會封城？陳時中：會預先公告

很多國家開始封城，台灣在什麼樣的情況下也會這樣做？陳時中表示，進一步動作我們希望大家有一點準備的時間，基本上預先公告為原則，有時突發的情況沒辦法在我們掌握內，台灣離這個情況還很遠。

◎國內新增26確診 25例境外 最小未滿5歲

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26例COVID-19(武漢肺炎)病例，其中25例境外移入、1例本土。境外移入個案為13女12男，年齡未滿5歲至70多歲，入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日。個案發病前分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史。

◎居家檢疫「違憲」？醫爆高規防疫恐搞垮公衛體系

因應中央流行疫情指揮中心入境者全面居家檢疫措施，近日居家檢疫人數激增，讓負責監管的里幹事疲於奔命，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指稱，這種做法恐拖垮公衛體系，且在國內未頒布緊急命令前對沒有公共危害的非確診或疑似病例者限制行動自由是違憲的。

◎救經濟！重大建設提早發包 交通部搶先投資700億

新冠肺炎疫情全球擴散，造成市場恐慌，連帶引發全球股災。交通部長林佳龍今日在臉書表示，承接下墜的經濟，交通重大建設工程提早發包，至少700億資金搶先投資台灣。

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(中時電子報)