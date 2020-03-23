中職23日進行防疫會議，會長吳志揚表示4月11日開打不會改變，但將採關門比賽模式，不過中職聯盟希望爭取各隊已購買季票的球迷能入場，因為各隊季票會員不到150人，因此希望能爭取衛服部及地方政府機關同意，若不同意，才會採完全閉門比賽。

中職聯盟與各球團為了配合防疫政策及大型集會指標，也希望能保障已購買季票球迷的權益，因此計畫向主管機關呈報每場上限觀眾人數就是150人，讓早已買好季票的球迷能入場。

吳志揚表示，購買季票的死忠球迷較能配合聯盟制定的防疫規定，「會採取實名制取票、強制戴口罩、規劃好座位，也達到1公尺安全距離，不提供飲食，來保障球迷安全。」聯盟提出最高防疫規格來爭取地方政府認同。

吳志揚表示，中職確定4月11日開打不會再延期，若再延後對球員生涯及身體都很不利，因此先為季票球迷爭取權益，但仍尊重主管機關是否認同此項計畫，若不認同就完全閉門。

至於閉門期限到何時，吳志揚表示仍要看疫情狀況，「為了球迷和球員健康，採取閉門比賽及更嚴格進場制度，何時放鬆限制，都要配合疫情發展，才會做這樣的考慮。」

(中時電子報)