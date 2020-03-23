歷史悠久的台南市南陽美術協會，3月26日至4月19日將在國立臺南生活美學館第二展室，舉辦「花的千嬌百媚」南陽美術協會會員聯展，展出來自專業畫家、大專院校與各級學校的美術教授、教師及各行業藝術創作人才的創作，歡迎各界人士前往欣賞。

南陽美術協會理事長王麗香表示，「花」是生活中難以缺少的元素之一，不僅廣受人們的喜愛，許多藝術家也將情感訴諸於畫布，各自以不同的藝術手法來表現。此次聯展以「花の千嬌百媚」為主題，用「花」作為展覽主題的藝術表現，內容不僅是外在嬌美的花卉，也展現內在精神層面之詮釋，以平面或立體方式，表現出寫實、意象或抽象，豐富了色彩、形式多樣化，也增添展覽的多元層次。

王麗香說，南陽美術協會目前約有40餘位會員，雖然人數不多，然而各有所長，藝術創作領域涵括書畫、西畫、雕塑、陶藝、多媒材及攝影等，會員們有多位得獎無數，還有人名耀國際，可說是個藝術精英匯集的藝文團隊，歡迎前來欣賞南陽美術協會會員們對「花」的多元詮釋。

(中時 )