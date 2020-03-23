倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開低下殺，終場下跌344.06點，跌幅3.73％，收在8,890.03點，櫃買指數同步收黑，終場走跌3.07點，跌幅2.8％，以106.46點作收。

三大法人方面，外資續賣158.56億元，投信轉賣0.76億元，自營商續賣50.39億元，惟外資於台指期貨市場上則加碼買回5,710口多單，累計淨多單部位為55,376口，心態呈現相對謹慎保守。

新冠肺炎疫情持續肆虐歐美地區且絲毫未見舒緩跡象，不但歐美各國封城、禁足令不絕於耳，美國新救市計劃也未能取得共識，導致美股道瓊期貨電子盤23日再度觸發熔斷機制，加上原油價格表現疲弱，使得台股23日持續籠罩在惶恐情緒當中。

然而在大盤壓回的過程中，卻浮現國安基金護盤及法人低接買盤的影子，除台積電盤中力守252元低點不再續跌外，其它包括聯發科、瑞昱、力旺、玉晶光、聯亞、宏捷科、全新、穩懋、泰碩、超眾、欣興、同亨、佰鴻、環球晶及旭富等個股股價表現同樣強勢，顯見股價跌破價值後，相對容易吸引市場買盤進場承接。

此外，上市公司融資餘額水位已達歷史低檔，10日線、月線及季線負乖離率也嚴重過大，加上KD或RSI等技術指標亦進入超賣區，顯示台股已具備報復性反彈的基礎，至於何時展開全面總攻擊則要視歐美疫情發展而定，只要疫情趨緩或新藥出爐，就是報復性反彈起攻之時。

個股方面，本周納入投資組合的神盾，客戶新機種拉貨，第二季營運可望優於第一季，加上股價已嚴重超跌，報復性反彈可期，初步先上看月線或季線。

新冠肺炎新藥方面，法國馬賽大學感染研究中心臨床報告顯示，同時使用「奎寧」和「日舒」第5天後，將能100％清除病毒，法國政府已啟動30萬人規模的臨床實驗，美國食品暨藥物管理局（FDA）同步跟進研究，若能實現預防效果，屆時就是人類吹起反攻號角的時刻，不過在空頭市場未作改變前，操作上仍建議採取高出低進的價差操作。

(工商 )