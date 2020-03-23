永誠國際投顧分析師李忠興指出，針對搶反彈標的，可選擇短線跌幅超過40％、負乖離率過大、法人逢低承接並套牢者，尤其法人近期加碼比重高的個股，為搶反彈的首選。

他表示，美股20日再度開高走低下跌913點，且美國參議院否決刺激經濟計劃，隨著美國進入緊急狀態的州數持續上升，美股電子盤大跌，再次觸及熔斷，台股指數23日受國際盤拖累，9,000點整數關卡與10年線均失守，收盤下跌344.06點。

面對即將公布的各國經濟數據，投資人無不戒慎恐懼，尤其才進入疫情爆發期的歐美地區，衰退幅度可能會令人跌破眼鏡，但美股道瓊指數周線大跌17.3％，四大指數都創下2008年金融海嘯以來最糟單周表現，市場已提前反映首季甚至第二季的需求不振。

就籌碼面而言，台股19日集中市場的融資維持率剩下122.45億元，幾乎有使用融資的投資者都面臨追繳的命運，單日融資也爆減118億元，在融資籌碼主動離場或被迫退場之後，籌碼得到歸宿，反倒有利短線的反彈行情。

個股方面，本周納入投資組合的玉晶光，去年每股獲利24.79元，創下歷史新高，2月受疫情影響，單月每股獲利仍達1.17元，外資逢低進場布局，其中美系外資力挺，維持目標價670元，若逢美股走弱而股價拉回，仍可留意進場機會。

(工商 )