中國2019年開始實施新能源車（NEV）規範，加上歐洲預定將在2021年推出全球最嚴苛的CO2（95g/km）規範，將帶動車用鋰離子電池市場持續擴大，預估2030年全球車用鋰離子電池市場規模將擴大至503.3GWh、將較2018年跳增3.55倍。

無獨有偶，大陸工信部主導起草的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》徵求意見稿，規劃中提出，到2025年新能源汽車競爭力明顯提高，銷量占當年汽車總銷量20％，2030年新能源汽車形成市場競爭優勢，銷量占當年汽車總銷量的40％，也加呼應電動車電池的長期增長需求。

瞄準電動車長期發展商機，長春、南亞(1303)旗下銅箔擴建全力搶進電動車電池應用，台塑（1301）旗下台塑三井寧波鋰電池電解液廠，產能5000噸/年，主銷售電動汽車及電動大巴電池廠；第三期1.5萬噸擴建工程即將完工，加速擴大耕耘。

中汽協會認為，大陸今年汽車行業2月已觸底，3月有望回升，在現有疫情情況下，預計第三季汽車工業將全面恢復。

另據特斯拉提交給上海市政府文件顯示，計劃斥資20億美元的中國工廠特定汽車零部件產能，包括電池組、電動機和電動機控制器的產量，推動將其在全球最大汽車市場中國的供應鏈本地化。

瞄準電動車鋰電池及車載板高階需求，南亞投資53.7億元在新港廠區興建銅箔四廠，搭配既有產能去瓶頸工程，銅箔總產能規模上看11.4萬噸。

長春斥資270億元擴廠兩岸銅箔產能已獲各電動車廠採用，加碼80億元推動的電子化學品投資也陸續完工。伴隨新產完工，長春銅箔總年產可達17.28萬噸；其中，鋰電池用銅箔產能10.2萬噸。

(工商 )