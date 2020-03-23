國標天后劉真於22日晚間22時病逝台北榮總，享年44歲。她與丈夫辛龍堪稱是演藝圈的神仙眷侶，辛龍2013年發行專輯《我就是愛》時，當中有半首歌的歌詞就是他為劉真而寫，其中2句歌詞他更堅持不能刪除，因為是給愛妻的真心話。

劉真演出《我就是愛》MV，展現優雅舞姿。（圖／翻攝自YouTube／Timeless Music）

作詞人何厚華得知劉真病逝後，在臉書發文難過表示「今天聽到消息，多希望只是假的，重覆看MV，劉真真的好美好美」。他也回憶起，當年他為辛龍專輯寫了9首半的歌詞，剩下半首是辛龍已經寫好的，希望他能將其完整。

劉真演出《我就是愛》MV，展現優雅舞姿。（圖／翻攝自YouTube／Timeless Music）

後來2人戀愛消息曝光後才明白，這首歌原來就是要寫給劉真的，何厚華透露「第一次看到劉真，立刻就給我一個擁抱，說她好喜歡我寫的每一首歌詞。」何厚華透露，當時辛龍很緊張，因為有2句歌詞不能改，幸好他沒動。而辛龍堅持不能更動的2句歌詞就是「要把最真的話留在妳耳邊」、「要把最真的心留在妳心裡面」，告白裡都藏著女方的名字「真」，別具深意。

劉真演出《我就是愛》MV，展現優雅舞姿。（圖／翻攝自YouTube／Timeless Music）

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(中時電子報)