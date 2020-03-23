北市大安區一幢7層樓華廈建案去年10月遭法拍，一路流標，今(23)日執行第二輪第四拍，底價只剩1.0284億元，豐泰資產以總價1.0888億元標得，換算得標單價僅20.7萬元，比桃園中古屋還便宜，法拍業者表示，雖得標人僅取得建物所有權，但待妥後續建物妥善重新整理後，再包裝出售亦或出租，對得標人均是有利可圖。

根據台北地院法拍公告，位於北市大安森林公園旁，成屋僅2年的7層樓華廈建案遭查封，拍賣樓層為2~7樓，總建坪525.09坪，含12車位約71.84坪，去年10月執行一拍，底價5.3億元，若拆算每一車位約220萬，則單價為每坪111.3萬元，因只有地上建物所有權而無土地，至此一路流標至今日執行第二輪四拍，底價砍到只剩1.028億元，每坪單價不到20萬元。

據了解，債務人為該建商為宇馥建設負責人林明科，宇馥建設3年就曾經出現財務問題，四處尋找金主，該筆地上建物的土地部分2016年便遭法拍，但並未拍出，而根據法拍筆錄記載，該案由源聯營造負責起造，完工後並未點交，且宇馥建設將建物信託給合庫，另與吉諾工程實業、源聯營造分別有1.38億元抵押債權問題，而宇馥建設公司也已解散，負責人林明科不知所蹤。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案並非整棟遭法拍，此為建商與地主合建案，一樓為地主戶，而此案雖位於北市大安精華區，新生南路段、與大安森林公園僅一條路之隔，但未完全完工，且建案實況糟糕且債權複雜，在無法完全釐清現況以前，故後續幾拍陸續流標。

而根據法拍公告，該案仍未完工，現況為毛胚，目前地下室2F嚴重積水，電梯、消防、機械停車等設備嚴重損壞，因尚未辦理驗收無法確認結構安全，水電尚未接通，五大管線設備也未完成測試，故拍定後不點交。

法拍業者研判，得標人僅取得地上建物所有權，將可與主要地主戶協商後續處理事宜，待妥善後重新整理後，再包裝出售亦或出租，對得標人均是有利可圖。

(中時電子報)