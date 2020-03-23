行政院主計總處昨天公布國內109年2月失業率為3.70％，較109年1月上升0.06個百分點，較上一年同月下降0.02個百分點，與每個月波動相差無幾，仍屬持平；勞動部表示，新冠肺炎疫情在2月起就對經濟市場造成衝擊，而勞動市場屬落後指標，勞動部仍會持續關注指標的變動。

為了配合防疫需求、考量求才廠商需求，發展署在今年2月27日至26日，為製造業量身打造，於台灣就業通網站辦理線上就業博覽會，截至3月19日止，已累計有7809個新增的工作機會參加本次活動。

為了減少對勞工的衝擊，勞動部日前修正「充電再出發訓練計畫」，提供無薪假勞工每小時158元津貼、每月最高120小時的訓練津貼；勞動部也在研擬「安心就業計畫」，預計提供每名勞工最高1萬1千元的薪資差額補貼。

發展署也規劃在今年4月於全國各地也陸續辦理小型徵才活動，後續也會規劃其他場次線上就業博覽會。

(中時 )