彰化銀行搶先第一波與悠遊卡公司結盟合作「悠遊付」電子錢包Easy Wallet App「帳戶連結支付（Account Link）」服務，於3月23日正式上市，搶進都會通勤族生活圈。

彰銀為歡慶「悠遊付」上市，特別舉辦「下載悠遊付 消費幫你富」優惠活動，單筆消費滿200元送20元儲值金，每戶最高100元，限量回饋送完為止。另，再加碼贈送「悠遊付」首次自動儲值回饋金，凡客戶綁定今年新開立之「e財寶數位存款帳戶」，並自動儲值成功，即可享回饋金200元，綁定其他帳戶也可享回饋金100元，惟每一「悠遊付」帳戶僅可享一次回饋。

彰銀近年積極拓展電子金流業務、推廣行動支付，讓金融科技融入民眾生活，除於行動網銀APP開發「彰銀錢包」結合台灣Pay外，更與悠遊付、街口、橘子支付等業者合作，提供多元應用場景，延伸服務觸角，滿足各種客群的需求，致力打造全方位行動支付生態圈。本次彰銀與悠遊卡公司合作「悠遊付」錢包，提供彰銀帳戶連結付款服務，主要就是希望實現「一機在手，暢行無阻」的服務概念，嘉惠都會通勤族。

彰銀指出，「悠遊付」強項在於交通類場域，標榜一支手機就能搭捷運、公車，還有繳費轉帳、消費、自動加值、悠遊卡整合管理等功能，充分解決民眾忘記帶悠遊卡、錢包出門，或是餘額不足、現金加值耽誤時間的痛點。

「悠遊付」綁定彰銀帳戶，只要是自然人存款戶透過個人網路銀行認證即可使用，儲值最高可達5萬元，單筆交易金額上限也可達5萬元；此外，「悠遊付」除可為綁定的悠遊卡自動加值，親朋好友使用「悠遊付」互轉還可免手續費，兼具智慧、安全、迅速、省錢的優點。

彰銀表示，受新冠肺炎疫情影響，民眾對非現金交易需求大幅提高，建議民眾可多加利用彰銀數位金融服務，舉凡開戶、申辦網銀、下載悠遊付APP、認證、綁定、儲值，皆可在家即可輕鬆完成，還能賺取儲值金回饋，線上開戶可再享有「e財寶數位存款帳戶」各項優惠，便利實惠。

「下載悠遊付 消費幫你富」活動期間自2020年3月23日至5月31日止，名額有限，優惠資訊請參考彰化銀行官網。

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