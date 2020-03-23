台灣證券市場於今（23）日起實施盤中全面逐筆交易，為關心新制實施首日交易系統運作情形，金管會主委顧立雄，在證期局長王詠心陪同下，親赴證交所視察撮合系統運作情況，由證交所董事長許璋瑤親自接待。實施首日交易系統均順利運行，配合逐筆交易之相關重大系統亦順利上線。

另證交所總經理簡立忠及櫃買中心總經理李愛玲，則率相關經理人親赴全台北中南等地共8家證券商營業處所（元大、富邦、凱基、群益金鼎、永豐金、大昌、光和及致和），了解新制上線市場運作情形，透過實地訪察，瞭解證券商從業人員接單及下單作業。

逐筆交易實施首日，證交所及證券商系統皆正常運作，經統計總委託筆數計1,341萬6,649筆，限價委託占99.67％，市價委託占0.33％，顯示投資人仍以使用限價委託為主。逐筆交易首日，台股集中市場指數收在8,890點，總成交值（不含零股、鉅額及盤後定價交易）為1,468.5億元。

證交所表示，此次盤中逐筆交易新制順利施行，已為我國證券交易市場樹立了重要的里程碑，未來仍將持續關注整體市場是否有結構性變化，例如觀察大型股或中小型股的成交量及價格波動情形；分析整體市場投資人結構是否改變，並追蹤演算法交易或高頻交易的發展情形，必要時擬定相關規範予以控管，以維持市場結構的均衡，保障投資大眾權益。

(工商 )