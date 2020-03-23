補足行動支付的最後一塊拼圖，悠遊卡公司宣布，電子支付業務「悠遊付」自3月23日起全面開放註冊，未來在悠遊卡、悠遊付「一卡一付」的整合下，悠遊卡公司提供最全面的行動支付解決方案，與民眾共同邁向無現金城市的關鍵一哩路。

悠遊卡公司於去年2月獲得金管會核准取得電子支付許可，並在去年12月16日上線試營運，經過1,000名「悠遊先鋒」約3個月試營運後，自3月23日起全面開放民眾註冊。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，今年是悠遊卡公司成立第20周年，此時推出「悠遊付」，將與陪伴許多人長大的「悠遊卡」共同建構「一卡一付」的完整支付解決方案，並開啟一個全新世代的支付方式，悠遊付不但讓支付變得更便利，也使悠遊卡的應用得以更加延伸。

藉由電子票證（悠遊卡）與電子支付（悠遊付）的完美結合，悠遊卡公司盼望打造出「旅程經濟」，消費者在旅程中有任何消費的需求，「悠遊卡+悠遊付」都能一手包辦，悠遊卡公司也與所有共同打拚的夥伴們一起把餅做大，攜手成就無現金城市的願景。

要開始使用悠遊付很簡單，只要下載「Easy Wallet」App，完成實名制註冊、綁定金融帳戶後就能開始使用，5大功能包括：1.嗶乘車：搭乘公共運具，都能透過手機感應支付輕鬆搭乘。2.帳戶間轉帳。3. 綁定悠遊卡，可透過「悠遊付」自動加值悠遊卡，並管理卡片資訊。4. QR Code掃碼消費支付、收款及線上付款。5. 以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納臺北市自來水費、臺北市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。

其中，以感應方式搭乘公共運具的「嗶乘車」是悠遊付在電子支付業界的創舉，只要持有NFC功能之Android手機（Andoird 6.0以上）就能感應進出交通運具，首波開放的運具包括雙北捷運、雙北公車、YouBike，其餘悠遊卡可搭乘的運具未來也將陸續納入。

可以綁定悠遊卡，則是悠遊付另一大獨家優勢，每個悠遊付帳號至多可綁定20張悠遊卡，綁定及連結錢包自動加值後，隨即完成卡片記名程序，管理卡片資訊、查詢卡片交易都能在手機上完成，悠遊卡有了連結悠遊付自動加值這個堅實後盾，可在現有超過8萬個支付點消費時，不會再有「餘額不足恐懼症」，SamsungPay悠遊卡及電信悠遊卡也可以連結，由悠遊付自動加值。

在小額支付方面，悠遊付首波將有頂好超市、萊爾富、春芳號等連鎖系統上線，夜市商圈則有艋舺夜市、寧夏夜市可以用手機掃碼QR code完成支付，即將上線的台灣大車隊同樣也有悠遊付提供服務，可以使用悠遊付的微店數量也正陸續增加中。

除此之外，悠遊付還有多項新功能將在4月陸續上線，包括線上購買1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機（ATM）轉帳儲值等，讓悠遊付的功能更為符合各個消費族群的需要。

悠遊卡公司為了慶祝悠遊付全面開放註冊，也推出消費回饋活動，自3月23日起至5月31日止，使用悠遊付錢包或綁定新增於EasyWallet App的本人記名悠遊卡，在特約商店單筆消費滿新台幣200元，即回饋悠遊付儲值金20元（限量25萬份），回饋率高達10％，每個帳戶每日限贈1次，活動期間每個帳戶最高回饋100元。

首波支援悠遊付金融帳戶儲值的銀行業者，包括第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行，也熱烈響應悠遊付全面開放註冊。自3月23日起至4月30日活動期間，綁定銀行帳戶且自動儲值至悠遊付帳戶，首次自動儲值成功即可獲得悠遊付帳戶儲值金回饋，每人限回饋1次，限量回饋，先搶先贏。

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