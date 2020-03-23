央行今宣布，4月起將定期辦理小規模附買回測試操作。附買回（RP）操作是反向釋出資金至市場，該項工具自2008年金融海嘯後就未再開啟。因應新冠疫情的金融情勢變化，央行提前部署重新啟動附買回操作，未來央行將每半年發行一次RP，使公開市場操作更具彈性。

央行業務局副局長李銘儀表示，央行啟動附買回操作窗口的時間點，都是在金融市場動盪資金吃緊，例如2000年、2003年和2008年。2008年當年，央行透過附買回（RP）操作向市場釋出784億元新台幣。

央行表示，4月附買回（RP）會在前2日先行公告，包括天期、利率、金額等。

央行辦理該項測試操作的考量因素包括：一、提升公開市場操作彈性，有效因應市場不確定性。二、確保各項操作工具之完備性。

央行指出，目前銀行體系資金充裕，央行公開市場操作主要以發行NCD為主，但因應國際市場高度不確定性，必要時，央行可搭配附買回操作，以適度挹注市場流動性，有助維持市場利率水準的平穩。

其次，由於央行自2008年之後，就停止RP發行，因此，為確保金融機構操作人員熟悉各項公開市場操作流程，央行決定定期進行測試操作，並視情況調整測試操作頻率，首次測試預計在今年4月辦理。

(時報資訊)