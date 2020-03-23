台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)旗下通路momo購物網《正官庄旗艦館》於3月25日打造「正官庄超級品牌日」，預估買氣將較平日成長50倍。

新冠肺炎全球蔓延，全民增強自身免疫力的意識抬頭，momo購物網根據消費觀察，年後至3月初，站上正官庄品牌新客較去年同期成長近80%，其中25歲到34歲年齡層區間的新客成長率最高，別於以往保健食品著重在年長者的營養補給上，新客的導入也帶動品牌平均購買年齡層出現下修趨勢，由平均41歲降至平均36歲。

就商品別來看，momo購物網觀察，消費者對保健飲品的需求不僅注重營養補給，因現代人生活步調繁忙，具即時飲用便利性的「保健飲品」便成為消費者首選，約佔整體保健食品銷售30%。

富邦媒表示，正官庄身為全球人蔘第一品牌廣受消費者信賴，2019於momo繳出銷售年增破80%佳績，近期健康防疫意識抬頭，保健食品買氣飆升，《正官庄旗艦館》2020年至今買氣較去年同期成長近40%，瞄準消費者保健需求，momo於3月25日打造「正官庄超級品牌日」，品牌近百項商品及組合優惠5折起，預估買氣較平日成長50倍。

(時報資訊)