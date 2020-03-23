國標女王劉真，因心臟主動脈瓣膜狹窄進行手術，手術到一半突然心臟驟停，經過46天搶救，劉真於22日22點22分離開人世，消息一出，也讓許多粉絲相當不捨，對此身為辛龍老闆的吳宗憲，在記者會中首曝「22」這個數字的意涵。吳宗憲23日在記者會上，說明「22」這個數字，對辛龍與劉真的意義，他表示，每個月的22日，小倆口都會一起過「雙雙節」，辛龍還會特別準備一個小蛋糕一同慶祝。

為何劉真與辛龍特別重視22日呢？劉真曾在節目中透露，「我們兩個是在2012年7月22日的《超級模王大道》節目認識的」，那時候的辛龍，不論在節目上還是私底下，都非常照顧劉真，所以他們才想把每個月的22日，訂為戀愛紀念日，更為此取名為「雙雙節」，沒想到劉真竟然在22日22點22分離開人世。據《ETtoday新聞雲》報導，一位資深的禮儀師透露，劉真離開人世的期時間都是22，或許這是劉真刻意留下的訊息，想要告訴身邊的親人某些事，因為沒辦法表達，只好用這個方式告訴他們。

吳宗憲在記者會首曝「22」對劉真與辛龍的意涵（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

另外，辛龍曾說過，願意用自己的生命換劉真的生命，更痛心大喊，「女兒才4歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽；我愛劉真，害怕失去她，我每天都期待家裡打開門回家的人是劉真」，如今劉真留下了辛龍與霓霓2人，也讓不少粉絲十分不捨。

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(中時電子報)