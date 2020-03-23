新冠肺炎疫情在全球肆虐，美國聯準會(Fed)3月以來兩次降息，並進入零利率時代，美國總統川普也推出2,000億美元紓困案，台灣央行也在上周四(19日)宣布降息1碼，政府也宣布針對產業紓困祭出600億元特別預算，以及400億元一般預算備戰。根據外媒報導，有4大產業可能來不及等到紓困金發放，就會有公司面臨營運危機而倒閉。

許多國家在3月以來新冠肺炎疫情加重，反而外界原先擔憂的大陸工廠復工率隨著疫情獲得控制，歐美各國以義大利疫情最為嚴重，美國則是在上周先後有加州、紐約州發布緊急狀態，美國總統川普也在22日宣布，將列入加州、華盛頓州為新冠重災區，先前已經將紐約州列入重大災區，聯邦政府將給予這些州政府資源，協助度過難關。

據《Barron's》報導，受到疫情衝擊，全球經濟面臨10幾年來未曾遭遇的破壞性打擊，過去低利率環境促使企業債務迅速累積，然而，有許多債務將在近期到期，美國公司債比重目前占美國GDP史上最高點，去年就有半數的美國公司投資級債券被降為BBB，也就是被打入垃圾債評級。

紐約大學斯特恩商學院的名譽金融學教授Edward Altman表示，明年高收益債券違約率將從2019年的2.9%，大幅提升至10%，即將在今年破產的殭屍企業數量恐怕爆增。

報導還分析，航空業、能源業、郵輪業以及私募投資業，恐怕面臨被破整合或倒閉的命運，美國航空股崩跌，市值僅剩480億美元、連迪士尼的三分之一都不到，美國政府的紓困方式也是放寬貸款限制而非砸大錢救市，預料最終美國航空業仍難逃災難。

此外，沙俄兩國在國際原油市場大打價格戰，加上全球經濟需求大幅降低，低油價環境恐怕持續1年以上，美國頁岩油企身受其害，2019年油企Oasis Petroleum股價還有7.15美元，如今已剩不到0.5美元。

至於郵輪業，更是受到疫情影響，鑽石公主號、至尊公主號的母集團全球最大郵輪公司「嘉年華遊輪集團」（Carnival Corp）股價直接腰斬，其他同業也是岌岌可危。

私募投資業則是面對資金來自四面八方，標的更是包含速食業、酒店、醫療產業，對沖基金Pershing Square的王牌操盤手艾克曼（Bill Ackman）先前也透露，若疫情持續18個月，將有更多私募基金破產，預估目前債務累積已經超過2008年以來最高水位，這些業者將受到嚴重打擊。

(中時電子報)