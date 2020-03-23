盧金足／台中報導

新冠肺炎防疫大作戰，老輩也配合因應！台中市府社會局提升防疫規格，23日起暫停全市老人及身障者社區照顧關懷據點的健康促進活動及共餐服務，仍持續進行電話問安及關懷訪視；社會局長彭懷真今日前往西屯區台中市婦幼關懷成長協會及東區富仁社區發展協會辦理的老人、身障據點，了解執行狀況、聆聽使用者心聲，兩據點皆肯定市府加強防疫措施，降低疫情風險，長輩認同也體諒防疫優先，出門領便當，也順便出來散步活動。

社會局表示，東區富仁社區發展協會接獲社會局通知後，中午餐食改為讓服務對象攜帶便當回家用餐；據點成員認為，調整方式兼顧照護初衷與安全衛生，對身障者也方便。

台中市婦幼關懷成長協會接獲社會局通知後，今日活動改為安排到社區公園踏青，在戶外進行，參與長輩均落實量體溫、勤洗手等防疫作為，將這些動作變成日常生活一部分。

彭懷真表示，關懷據點辦理場地多為室內空間，考量65歲以上長輩及中高齡身障者的健康狀況，社會局全面盤點場地、防疫能量及疫情現況等因素，暫停活動與課程；原先提供共餐服務的據點，也調整為領盒餐、便當回家食用的方式，但其它服務內容，如電話問安及訪視不受影響，關懷市民不中斷。

台中市408處老人及36處身心障礙者社區關懷據點，加強防疫措施及衛教宣導，請據點志工持續電話問安關懷，掌握據點服務對象在疫情期間需求，即時提供暖心服務。

(中時 )