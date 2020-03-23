新冠肺炎造成全球國境陸續封閉，台灣打造防疫環境受肯定，不僅大批國人返台，連已長期定居海外的國人也奔回避難，台南市居家檢疫人數近期暴增10倍，達2000人，民政與警政人員疲於奔命，除了平常送餐、慰問，還要追查違規偷跑者與網路假消息。

台南市居家檢疫人數短短數日內已達2000人，日前查獲偷跑的檢疫對象32件，包括日前小三通返台，卻偷跑到新竹私會男友的花小姐，以及自香港返台，跑到高雄扛轎打工的陳先生，都透過台南市警方跨縣市追回。

防疫期間疫情假消息滿天飛，台南市警方近日才查獲甘姓婦人在網路放出「有居家檢疫對象未戴口罩進入銀行」假消息，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請台南地檢署偵辦。

台南市衛生局表示，針對逃跑的32位居家檢疫對象已裁處31件，其中有兩人被罰15萬，是最高裁罰金。台灣正進入防疫高峰期，民眾應展現自制力，勿增社會負擔。

居家檢疫對象14天無法外出，若無親友供餐，社會局設有專人送餐，自2月4日啟動防疫以來，台南市社會局的防疫送餐服務達225人次，目前尚有4人需每日送餐。

台南市社會局發現近期不僅有一般國人返台，連已在海外長期定居的民眾，也選擇回台避難，這群人在台已無住處，選擇住在旅館或租屋處，享用台灣打造的防疫環境。

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(中時 )