嘉義市長黃敏惠（中） 視察水資源回收中心的MBR薄膜生物處理系統。（廖素慧攝）

MBR薄膜生物處理系統能淨化水質，被形容長得像「麵線」。（廖素慧攝）

嘉義市水資源回收中心第一期工程2019年5月起試運轉至今，平均每天處理汙水量為1萬2000 噸，市長黃敏惠23日視察，營運商簡報說，這款像「麵線」的MBR薄膜生物處理系統，是利用活性汙泥生物處理與薄膜過濾分離技術來淨化水質。

工務處表示，水資中心第一期工程2018年12月完工啟用，2019年5月起委託環保工程公司試運轉3年，接管到家戶的施工，2019年接管588戶，家庭生活汙水排入汙水下水道，預計今年底增加接管1000戶，至2022年總計將完成1萬5000戶接管。

工務處表示，水肥有高濃度、高油脂，將使本廠MBR薄膜系統膜絲阻塞，水質中碳氮比嚴重失衡，導致汙水處理系統癱瘓及當機之虞，因此現階段不開放水肥業者入廠倒水肥，但接管後各家戶水肥就能隨家庭廢水排入汙水下水道。

水資中心廠區有約5公頃的植栽區綠地，建設處規畫大量種植樹苗及移植樹木造林，營造為環境教育場域，嘉義林管處提供200株小葉桃花心木，黃敏惠、市長莊豐安及多位議員、里長昨天一起栽種，黃敏惠特別感謝林管處明年將繼續在此種小葉桃花心木，並協助維護管理1年，期待小苗長成大樹。

(中時 )